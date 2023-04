Surprise, l’ASSE annonce un renfort de taille

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La saison de Gaëtan Charbonnier a pris fin prématurément en raison du grave blessure au genou. Arrivé en tant que joker en décembre dernier, le buteur poursuit sa rééducation et devrait, dans les prochains jours, faire son grand retour avec le club stéphanois. Il sera temps ensuite de penser à son avenir à l'ASSE.

Arrivé à l'ASSE à la mi-décembre, Gaëtan Charbonnier n'aura porté le maillot vert que durant quelques semaines. La faute à une terrible blessure au genou, qui l'a contraint à stopper sa saison dès le mois de février. Un terrible coup pour l'ASSE, qui était allé le chercher à l'AJ Auxerre. Mais malgré cette absence des terrains, le buteur de 34 ans a tenu à rester en contact avec ses coéquipiers, mais aussi avec ses dirigeants. Et à en croire Laurent Batlles, Charbonnier devrait, prochainement, faire son grand retour au sein du groupe stéphanois.





Batlles annonce le retour de Charbonnier

« Charbo va revenir bientôt chez nous, la semaine prochaine. On l’appelle souvent, il nous envoie souvent des messages avant les matchs notamment. Il a recouru sur tapis et il va reprendre la course en extérieur, il va revenir ici. On se doit de le soutenir et c'est quelqu'un de très important pour le groupe » a déclaré l'entraîneur de l'ASSE dans des propos rapportés par But Football Club.

Charbonnier avait lâché un indice