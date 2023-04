Attendu au PSG, il lâche une surprenante annonce pour son mercato

Thomas Bourseau

Prêté sans option d’achat à Nottingham Forest en janvier dernier jusqu’à la fin de la saison, Keylor Navas va donc revenir au PSG à la prochaine intersaison… pour y rester ? Le Costaricien ne se ferme aucune porte et se dit prêt à relever n’importe quel challenge que ce soit au PSG ou ailleurs.

Keylor Navas pouvait penser que l’avenir s’annonçait radieux au PSG au moment de sa prolongation de contrat au printemps 2021. C’était sans compter sur l’opportunité en or qui s’est présentée au Paris Saint-Germain sur le marché des agents libres avec Gianluigi Donnarumma. Tout juste auréolé du statut de champion d’Europe avec l’Italie après l’Euro, Donnarumma débarquait dans la capitale et reléguait alors petit à petit Keylor Navas sur le banc des remplaçants jusqu’à son départ en prêt sans option d’achat à Nottingham Forest lors du dernier mercato hivernal.

«Si je dois y repartir et jouer, je me sens capable de gagner la Ligue des champions avec le PSG»

De par les modalités du prêt convenues entre le PSG et Nottingham Forest, Keylor Navas retrouvera le Paris Saint-Germain à l’intersaison. L’international costaricien y restera-t-il ? C’est une possibilité comme le principal intéresse l’a affirmé à Canal+. « J’ai encore un an de contrat avec Paris. Si je dois y repartir et jouer, je me sens capable de gagner la Ligue des champions avec le PSG. Quand j’y étais, on a eu l’opportunité. On a été en finale alors que le club ne l’a jamais atteinte. Cela me motive car je peux avoir de nouveaux défis ».

«Je me sens capable de jouer dans n’importe quelle équipe»