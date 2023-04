Le PSG s'enflamme, il calme tout le monde

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le PSG a réalisé une très grosse opération en venant à bout du RC Lens. Alors que le club de la capitale a désormais neuf points d'avance sur son dauphin sang-et-or, Fabian Ruiz a expliqué que le titre en Ligue 1 n'était pas encore joué.

Leader à six points du RC Lens, le PSG avait la possibilité de distancer son dauphin en championnat. Et les hommes de Christophe Galtier n'ont pas laissé passer cette opportunité. En effet, le PSG s'est imposé ce samedi soir face au RC Lens au Parc des Princes (3-1), profitant notamment de l'expulsion de Salis Abdul Samed.

Le PSG a chambré le RC Lens après sa victoire

Grâce à cette victoire, le PSG a désormais neuf points d'avance sur son dauphin en Ligue 1, le RC Lens. Blessé jusqu'à la fin de la saison, Presnel Kimpembe était présent sur la pelouse du Parc des Princes après la rencontre. Et il a profité de l'occasion pour prendre le micro et lancer un chant avec les supporters parisiens pour chambrer les Sang-et-Or . Mais à en croire Fabian Ruiz, le PSG ne doit pas s'enflammer, le titre en championnat n'étant pas encore garanti selon lui.

«Mathématiquement ce n’est pas encore fait mais...»