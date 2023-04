Coup dur pour le boss du PSG, il prépare un sale coup

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham fait rêver Nasser Al-Khelaïfi, qui veut l'attirer vers le PSG. Toutefois, le crack anglais de 19 ans pourrait tourner le dos au président parisien. En effet, Jude Bellingham serait prêt à rester une saison de plus au BVB.

Alors qu'il brille au Borussia Dortmund, Jude Bellingham a alerté le PSG, et en particulier Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le club de la capitale souhaite s'offrir les services du milieu de terrain de 19 ans, comme l'a avoué son président pendant la dernière Coupe du Monde au Qatar.

Le PSG est séduit par Jude Bellingham

Toutefois, Jude Bellingham ne serait pas vraiment pressé de quitter le Borussia Dortmund, avec qui il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025. En effet, l'international anglais pourrait snober le PSG pour poursuivre son aventure au sein du club de la Ruhr.

Bellingham pense à rester au Borussia Dortmund