Le PSG prépare un joli coup, Mourinho va tout gâcher

Hugo Chirossel

Bien que Milan Skriniar soit attendu une fois libéré de son contrat avec l’Inter Milan, le PSG pourrait essayer de recruter un autre défenseur central lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, le club de la capitale serait notamment intéressé par Evan Ndicka, qui sera libre en juin prochain. Mais le joueur de l’Eintracht Francfort serait proche de s’engager avec l’AS Rome.

Avec Milan Skriniar, le PSG devrait enregistrer sa première recrue du mercato estival. Dans le viseur du club de la capitale depuis plusieurs mois, l’international slovaque sera libre de tout contrat en juin prochain, après avoir refusé de prolonger avec l’Inter Milan. Mais il pourrait être rejoint par un autre défenseur central.

Le PSG suit Ndicka

Dans cette optique, plusieurs pistes ont été évoquées au PSG, notamment celle menant à Evan Ndicka, selon Média Foot . Comme Milan Skriniar, le défenseur âgé de 23 ans sera libre en juin prochain, une fois que son contrat avec l’Eintracht Francfort sera arrivé à son terme.

Ndicka proche de l’AS Rome