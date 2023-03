Le PSG prépare un joli transfert, l’OM va enrager

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Milan Skriniar, le PSG pourrait prendre la décision de recruter un autre défenseur central. Selon certains médias, le club parisien aurait activé la piste menant à Evan Ndicka, en fin de contrat avec l'Eintracht Francfort. Pourtant, il y a quelques jours, l'agent du joueur avait loué les qualités de l'OM et de son président.

La récente blessure au dos de Milan Skriniar ne devrait pas avoir d'incidence sur son avenir. Comme annoncé par le 10Sport, l'actuel joueur de l'Inter Milan devrait s'engager avec le PSG à la fin de la saison. Et il pourrait être rejoint par un autre défenseur central.





Le PSG tente un coup de maître a 0€ https://t.co/0iNyPl9cap pic.twitter.com/dylPS5mL5v — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

Le PSG sur Ndicka

Selon les informations de Média Foot, le PSG aurait entamé des contacts avec l'agent d'Evan Ndicka, actuel joueur de l'Eintracht Francfort. Les discussions ne sont pas encore très avancées avec le joueur français, lié au club allemand jusqu'en juin prochain. Pourtant, il y a quelques jours, son agent avait loué les qualités de l'OM. Et certains avaient interprété ce discours comme un appel du pied.

L'OM s'était mis à rêver dans ce dossier