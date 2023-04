Fofana, Galtier, Milik... Toutes les infos mercato du 16 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Balogun met la pression sur Arsenal

Auteur d'une magnifique saison avec Reims, Falorin Balogun est suivi par de nombreuses équipes, dont l'OM. Néanmoins, c'est bien Arsenal qui aura le dernier mot puisque l'attaquant est sous contrat avec les Gunners jusqu'en 2025. Et d'après les informations de Football Insider , Balogun ne compte pas revenir à Arsenal pour y jouer les seconds rôles. Sans garanties pour son temps de jeu, il réclamera son transfert.



Le PSG pourrait conserver Galtier

La victoire contre le RC Lens offre neuf points d'avance au PSG en tête de Ligue 1, ce qui rapproche grandement le club de la capitale d'un nouveau titre. Néanmoins, l'avenir de Christophe Galtier reste très incertain. D'ailleurs son départ est toujours la tendance forte du moment, mais RMC vient relancer ce dossier en révélant que le futur du natif de Marseille dépendra également de la faculté du PSG à trouver un nouveau coach.



Keylor Navas de retour au PSG cet été ?

Prêté à Nottingham Forrest cet hiver, Keylor Navas se montre plutôt convaincant, mais cela ne devrait pas être suffisant pour le voir rester définitivement chez le promu en Premier League. Et pour cause, d'après L'EQUIPE , le salaire du Costaricien ne pourra pas être assumé par le club anglais qui n'est en plus pas assuré de se maintenir. Par conséquent, Keylor Navas devrait revenir au PSG cet été et il devra probablement se trouver un nouveau club.



OM : Milik définitivement à la Juve cette semaine ?

Prêté à la Juventus l'été dernier, Arkadiusz Milik réalise une saison plutôt convaincante, mais la situation du club turinois a jeté un froid sur son transfert définitif. Néanmoins, selon les informations de Nicolo Schira, tout devrait être réglé la semaine prochaine. En effet, David Pantak, l'agent de l'attaquant polonais, devrait rencontrer la direction de la Vieille Dame dans les prochains jours. Dans l'opération, l'OM devrait récupérer 7M€ + 2M€ de bonus.



Galtier ouvre la porte du PSG à Fofana