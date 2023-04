PSG : L’énorme coup de pression de Galtier

Arnaud De Kanel

En supériorité numérique pendant 70 minutes, le PSG n'a pas été aussi serein qu'il aurait dû l'être. Avec 3 buts d'avance à la pause, les Parisiens sont revenus sur la pelouse avec beaucoup moins d'envie. Ce visage n'a pas plus à Christophe Galtier qui a mis en garde ses joueurs en assurant que le titre n'était pas acquis, encore moins s'ils se relâchent comme ça à chaque match.

Une nouvelle fois, le PSG a montré deux visages pour l'emporter. Un sublime en première période, marqué par des buts splendides des artistes Lionel Messi, Kylian Mbappé et Vitinha, puis un autre beaucoup moins clinquant au retour des vestiaires. Forcément, cela inquiète Christophe Galtier qui appelle ses joueurs à la prudence car la saison n'est pas terminée.

Mercato : Le PSG lâche un énorme appel du pied en direct https://t.co/iPuMGS1axx pic.twitter.com/qNDi8JQ0qw — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

«Il faudra ne pas se satisfaire de ces neuf points d’avance»

Visage très marqué par l'affaire dans laquelle il baigne depuis le début de la semaine, Christophe Galtier est apparu en conférence de presse après la rencontre. « Qu’est qui pourrait empêcher le PSG d’être champion ? De ne pas être sérieux, de croire que c’est fait. On a un calendrier avec des équipes qui se battent pour le maintien. Il faudra ne pas se satisfaire de ces neuf points d’avance et aller chercher des victoires, des victoires, des victoires… Et être comme nous l’avons été quand on était en supériorité numérique : à la fois très sérieux et plus haut pour développer du jeu offensif », a tout d'abord lâché le coach du PSG, avant de poursuivre.

«Être sérieux pour ne pas laisser d’espoir à nos concurrents»