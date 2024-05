Mercato : Un pacte inattendu pour plomber le PSG ?

Axel Cornic

Ancien protégé de Luis Campos à l’AS Moaco par le passé, Bernardo Silva est selon nos informations l’une des cibles prioritaires du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival. A l’étranger, deux illustres clubs semblent toutefois vouloir mettre des bâtons dans les roues des Parisiens...

Souvent lié au PSG, il pourrait enfin débarquer. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Bernardo Silva pourrait être l’une des premières recrues de l’été 2024 du côté de Paris. Son souhait est en effet de quitter Manchester City et cela peut être facilité par une clause de départ fixée à 58M€.

PSG : Luis Enrique flambe, Galtier règle ses comptes ! https://t.co/MBNtbkHWSA pic.twitter.com/10545zbw2s — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

Le Barça prêt à doubler le PSG ?

Mais le FC Barcelone est également sur les traces du Portugais, prochaine star du projet de Joan Laporta ! Et tout est permis pour l’arracher à Manchester City et au PSG, puisque le Barça peut notamment compter sur João Cancelo et surtout sur João Félix, ses deux compatriotes. « Je pense avoir convaincu Bernardo Silva de rejoindre le Barça » a récemment déclaré le jeune attaquant portugais. « Il m'a posé des questions sur les endroits où vivre, où manger, la sécurité... tout ».

Le Bayern Munich s’en mêle aussi