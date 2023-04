OM : Une star va partir, la bombe est lâchée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain à l'OM, Alexis Sanchez dispose d'une option pour prolonger d'une saison, mais son avenir reste incertain. Difficile à l'heure actuelle de savoir de quoi sera fait le futur du Chilien. Mais en Argentine, on annonce que la possibilité qu'il revienne à River Plate est très élevée.

Après avoir mis fin à son contrat à l'Inter Milan, Alexis Sanchez signait à l'OM où il était accueilli en grande pompe. Et l'ancien attaquant du FC Barcelone et d'Arsenal confirme son statut et réalise une très belle saison à Marseille. Néanmoins, alors que son contrat s'achève en juin prochain, l'avenir du Chilien est toujours incertain, et son départ, seulement un an après son arrivée, n'est pas impossible.

Alexis Sanchez vers un retour à River Plate ?

A tel point que selon les informations d'Andrés Vazquez, journaliste de La Nacion , un retour à River Plate n'est pas à exclure. « Il y a de fortes chances qu'Alexis Sanchez revienne à River », lance même le journaliste argentin dans un Space organisé sur Twitter . Pour rappel, Alexis Sanchez a évolué à River Plate lors de la saison 2007/2008.

