Attendu au PSG, il prépare un coup à la Mbappé

Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'AC Milan, Rafael Leao est dans le viseur de nombreux grands clubs européens, dont le PSG, comme révélé par le10sport.com. Mais le club lombard ne compte en reste là et pourrait offrir une prolongation de courte durée à son attaquant portugais afin de le vendre au meilleur prix cet été.

Cet été, le PSG fera en sorte de répondre aux attentes de Kylian Mbappé sur le mercato. Cela passera donc par l'arrivée de renforts offensifs d'envergure, d'autant plus que Lionel Messi devrait, selon toute vraisemblance, quitter le club à l'issue de son contrat le 30 juin prochain. Et Luis Campos a déjà établi une short-list.

EXCLU - Mercato : Le PSG en pince très fort pour Rafael Leao… https://t.co/bJBayO63pt pic.twitter.com/bZOealgsQV — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

Rafael Leao, le gros coup du PSG ?

Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Rafael Leao a pris une bonne place sur cette short-list. L'attaquant portugais brille à l'AC Milan, et Luis Campos le connaît très bien puisque c'est lui qui l'avait recruté au LOSC. Et surtout, le conseiller sportif du PSG entretient d'excellentes relations avec Jorge Mendes, l'agent de l'international lusitanien.

Une prolongation courte durée à l'AC Milan ?