Galtier - PSG : Une annonce va tomber au Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire contre le RC Lens (3-1), le titre de champion de France semble quasiment dans la poche du PSG qui possède 8 points d'avance sur l'OM. Par conséquent, du côté de Doha, on prépare déjà la saison prochaine et Luis Campos est attendu pour une réunion cruciale qui devrait sceller le sort de Christophe Galtier.

En s'imposant contre le RC Lens (3-1), le PSG s'offre une fin de saison moins stressante que prévu. Et pour cause, le club de la capitale possède désormais 8 points d'avance sur l'OM et 9 sur les Sang-et-Or. Si le titre n'est pas assuré mathématiquement, il est toutefois en excellente voie. Ce qui permet au Qatar de préparer la saison prochaine.

EXCLU - Mercato : Le PSG en pince très fort pour Rafael Leao… https://t.co/bJBayO63pt pic.twitter.com/bZOealgsQV — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

Campos se rend à Doha

Ainsi, selon les informations de Foot Mercato , Luis Campos a rendez à Doha dans les prochains jours afin de discuter de l'avenir du PSG, qui passe notamment par le choix du nouveau coach... ou par le maintien de Christophe Galtier.

L'avenir de Galtier quasiment réglé ?

Le sujet sera évidemment au cœur des discussions entre Luis Campos et les dirigeants qataris qui ne seraient pas favorables au maintien du natif de Marseille. Mais encore faut-il trouver son successeur, ce qui ne s'annonce pas simple. Par conséquent, Christophe Galtier n'est pas assuré de perdre son poste, mais s'il reste, ce sera un choix par défaut. Quoi qu'il en soit, l'annonce semble maintenant proche.