PSG : Zidane va sauver Galtier, le Qatar enrage

Alors que la saison, décevante pour le PSG, va s'achever prochainement, l'avenir de Christophe Galtier est incertain pour le prochain exercice. Dans cette optique, du côté du Qatar on continue de rêver à une arrivée de Zinedine Zidane, mais cela semble de plus en plus hypothétique.

Quel avenir pour Christophe Galtier ? Arrivé l'été dernier sur le banc du PSG, le natif de Marseille a connu une première partie de saison quasiment parfaite, mais l'après-Coupe du monde a été fatale. La victoire contre le RC Lens (3-1) laisse entrevoir le titre de champion de France, mais cela n'effacera pas les désillusions en Coupe de France, et surtout en Ligue des champions.

Zidane le rêve inaccessible ?

Par conséquent, l'avenir de Christophe Galtier est plus qu'incertain à la tête du PSG. Mais encore faut-il lui trouver un successeur. Selon les informations de Foot Mercato , Zinedine Zidane fait toujours rêver les décideurs qataris, mais ce dossier est toujours très compliqué, au point que du côté de Doha, on pense même que c'est impossible.

Galtier conservé par défaut ?