Messi - Neymar : Il va se venger du PSG

Amadou Diawara

Après avoir chipé Neymar et Lionel Messi au FC Barcelone, le PSG serait sur le point d'être plombé par le Barça sur le mercato. Alors que les deux clubs voudraient boucler le transfert libre et gratuit d'Ilkan Gundogan, Joan Laporta devrait remporter son bras de fer face à Nasser Al-Khelaïfi.

Lors de l'été 2017, le PSG a réalisé un coup incroyable sur le mercato. Alors que Neymar disposait d'une clause libératoire fixée à 222M€, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a décidé de la lever. Impuissant, le FC Barcelone a vu la star brésilienne rejoindre le PSG il y a six ans.

Galtier - PSG : La porte lui est ouverte, il va planter le Qatar https://t.co/fqstHCS661 pic.twitter.com/Hc5myYaSBv — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

Le PSG vole Messi et Neymar au Barça

Quatre ans plus tard, c'est Lionel Messi qui a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. En fin de contrat le 30 juin 2021, la Pulga n'a pas trouvé d'accord avec Joan Laporta pour prolonger. Ce qui a profité au PSG, ayant bouclé la signature de Leo Messi librement et gratuitement dans la foulée. Alors que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi lui a chipé ses deux plus grandes stars de ces dernières années, le FC Barcelone tient enfin sa vengeance.

Le Barça se venge avec Gundogan