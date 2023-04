PSG : Le prochain entraîneur déjà trouvé ? Vous le connaissez bien

La rédaction

L'avenir de Christophe Galtier ne semble pas s'écrire au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le technicien français, fragilisé par des résultats insuffisants et par le scandale qui a éclaté la semaine dernière devrait terminer la saison mais son contrat, qui se termine en juin 2024 n'ira pas, sauf retournement de situation, à son terme. La question est maintenant de savoir : qui pour le remplacer ? Thiago Motta fait partie des profils retenus par les dirigeants parisiens, qui, s'ils le choisissent, feraient perdurer une longue habitude dans le club.

Et si Thiago Motta venait s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? L'avantage est qu'il connaît bien le club lui qui y a joué et pris sa retraite entre 2012 et 2018 et qui y a entraîné les U19 lors de la saison 2018-2019. Aujourd'hui entraîneur de Bologne qu'il pourrait réussir à amener jusqu'à une qualification européenne en Série A, la piste menant à Thiago Motta prend de l'ampleur. Un ancien joueur du PSG qui en devient l'entraîneur ? Cela ne sera pas la première fois. Retour sur les cas précédents.

Jean-Michel Larqué ouvre le bal

S'il n'est pas le premier joueur à devenir entraîneur du PSG, Ilja Pantelic et Camille Choquier ayant aussi tenté leur chance, Jean-Michel Larqué est le premier grand illustre joueur à accéder au banc parisien. Joueur français de légende, Jean-Michel Larqué est passé de 1966 à 1977 à Saint-Etienne avant de filer au PSG jusqu'en 1979. Durant cette période, il devient le premier entraîneur-joueur de l'histoire du PSG. En revanche, son bilan n'est guère reluisant, avec 20 défaites, 11 matchs nuls et 17 victoires durant son mandat.

Le bal des anciens commence

L'un des retours les plus réussis est celui de Luis Fernandez, même si le bilan est un peu en trompe-l'œil. L'ancien chouchou du Parc des Princes entre 1978 et 1986 prends les rênes du club parisien en 1994 pour les lâcher en 1996. Bilan : une demi-finale de Ligue des Champions avec une historique victoire face au FC Barcelone de Johann Cryuff, une Coupe de la Ligue, une Coupe de France et surtout une victoire en Coupe des Coupes. Mais en championnat rien ne va et Luis Fernandez est remplacé par Ricardo Gomes, ancien excellent défenseur du PSG. Le bilan du Brésilien est là-aussi contrasté, avec une nouvelle finale de C2 et une victoire dans les deux coupes nationales. Mais en championnat rien ne va avec un PSG qui ne parvient pas à garder sa place de leader. Comme son prédécesseur, Ricardo restera deux ans au PSG.

Les autres grands entraîneurs

Dans l'ordre chronologique, Vahid Halilhodzic (2003-2005), Laurent Fournier (2005), Paul Le Guen (2007-2009) et Antoine Kombouaré (2009-2011) se succèdent sur le banc parisien. Concernant le Bosnien, joueur du PSG entre 1986 et 1987, sa première saison est une réussite puisque le PSG termine deuxième derrière les intouchables lyonnais et remporte la Coupe de France. Mais son tempérament lui coûtera sa place la saison suivante, lâché par son équipe. Remplacé par Laurent Fournier (joueur du PSG en 1991-1994 et 1995-1998) en février 2005, son expérience est courte puisqu'il n'est resté que 10 mois à la tête du PSG. Paul Le Guen (joueur en 1991-1998) vivra la saison 2007-2008 catastrophique, durant laquelle le club parisien s'est sauvé lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1 mais remportant tout de même la coupe de la Ligue. Il est remplacé en 2009 par « Casque d’or », Antoine Kombouaré qui deviendra le premier entraîneur de l'ère QSI. L'ancien joueur du PSG (1990-1995) remporte la coupe de France en 2010 avant de laisser sa place à Carlo Ancelotti, en décembre 2011.

Un seul revenant sous l'ère QSI

Depuis que le Qatar est devenu propriétaire du PSG, seul Mauricio Pochettino est venu compléter la liste des anciens joueurs du PSG devenus entraîneurs du club. Passé par Paris entre 2001 et 2003, l'Argentin est devenu le coach parisien en janvier 2021 suite au départ de Thomas Tuchel, il y restera jusqu'en juillet 2022. Durant la dernière partie de la saison, le PSG ne parvient pas à empêcher le LOSC de devenir champion de France mais remporte la Ligue 1 l'année suivante. Faire revenir des anciens joueurs est donc presque une tradition pour le PSG, avec des résultats plus ou moins convaincants lors de ces passages. Thiago Motta inscrira-t-il son nom aux côtés des légendes du PSG devenues entraîneurs ?