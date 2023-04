Le PSG peut trembler, Mourinho prêt à dire oui à une autre offre

Thibault Morlain

Tandis que Christophe Galtier ne devrait pas s'éterniser sur le banc du PSG, la question est de savoir qui pourrait venir le remplacer. Aujourd'hui à la tête de l'AS Rome, José Mourinho fait partie des options citées pour prendre les commandes du club de la capitale. Mais voilà que le Portugais aurait d'autres clubs dans le viseur.

Du côté du PSG, Christophe Galtier semblerait déjà s'être fait à l'idée qu'il ne sera plus l'entraîneur la saison prochaine. Le Français pourrait bien être remercié prochainement et sa succession serait en route en coulisses. Mais qui viendra s'asseoir sur le banc du PSG ? Les noms se multiplient et on y retrouve notamment un certain José Mourinho, aujourd'hui à l'AS Rome et dans le viseur des Qataris depuis un bon moment déjà.

Galtier - PSG : Le verdict est enfin tombé https://t.co/N8HXyiQpp2 pic.twitter.com/k2zpAINzVE — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

Mourinho rêve du Real Madrid et de Chelsea

Direction donc le PSG pour José Mourinho ? Rien n'est encore acté pour le Special One, d'autant que ce dernier aurait d'autres clubs dans le viseur. Déjà passé par les bancs du Real Madrid et de Chelsea, Mourinho ne dirait pas non pour une nouvelle expérience là-bas selon les informations de TMW .

Aucune offre sur la table

Le fait est que José Mourinho n'a pour le moment aucune offre de Chelsea ou du Real Madrid comme l'explique le média transalpin. De même, il n'y aurait pas encore de négociations pour une prolongation à l'AS Rome. De quoi profiter au PSG pour récupérer Mourinho ?