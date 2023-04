Galtier - PSG : Le verdict est enfin tombé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Christophe Galtier pourrait être évincé par sa direction pour deux raisons : les mauvais résultats du club en 2023 et/ou le scandale raciste dans lequel il est impliqué. Malgré tout, le technicien parisien devrait tenir sa place au moins jusqu'à la fin de la saison.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier a parfaitement réussi ses débuts au Parc des Princes. Toutefois, le technicien français vit un véritable calvaire à Paris depuis le début de l'année 2023.

Galtier est sur la sellette au PSG

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, le PSG de Christophe Galtier est méconnaissable, ayant essuyé ses huit premières défaites de la saison. Malgré tout, le coach parisien n'était pas en danger avant a dernière trêve internationale, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, la donne a totalement changé pour lui après la déroute face à l'OL au Parc des Princes (0-1, le 2 avril). En effet, Christophe Galtier aurait été évincé par sa direction en cas d'accident face à l'OGC Nice, puis contre le RC Lens, et ce, parce que le titre en Ligue 1 aurait été menacé.

Galtier va finir la saison au PSG