Affaire Galtier : Il attend une énorme annonce

Alors que Christophe Galtier a reçu de nombreux soutiens depuis les accusations de racisme dont il a fait l’objet, Thierry Henry s’étonne à l’inverse du silence du côté de l’OGC Nice où aucun joueur n’a pris la parole. Une situation qui l’amène à s’interroger sur cette affaire.

Depuis quelques jours, Christophe Galtier se retrouve dans une tempête médiatique. Et pour cause, un mail envoyé par Julien Fournier à INEOS a fuité. Par le biais de ce mail, l'ancien directeur du football de l'OGC Nice accuse ouvertement l'actuel entraîneur du PSG d'avoir tenu des propos racistes. Et alors que les soutiens s'enchaînent autour de Christophe Galtier, c'est en revanche le calme plat du côté des Aiglons, ce qui intrigue Thierry Henry.

«Ce qui m’interpelle, c’est qu’on n’entend rien de l’autre côté»

« Ce qui m’interpelle, c’est qu’on n’entend rien de l’autre côté. J’attends les Niçois personnellement. Pourquoi les Niçois ne parlent-ils pas? J’ai quand même senti des gens qui me donnaient l’impression de vouloir dire des choses. Plus les jours avançaient, moins il y avait de certitudes dans le discours », explique l’ancien attaquant d’Arsenal au micro de Prime Video , avant de réclamer que les Niçois sortent du silence.

«Je me pose pas mal de questions»