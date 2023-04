«Le club coulera», il annonce une catastrophe pour le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Indissociable du PSG, le Parc des Princes pourrait être abandonné. En effet, la formation parisienne envisage de quitter l'enceinte en raison du refus de la Mairie de Paris de la vendre. Selon certaines sources, le PSG devrait déposer un dossier le 27 avril prochain pour racheter le Stade de France. Un scandale selon Daniel Riolo, qui s'est lâché sur les réseaux sociaux.

Un révolution se prépare en coulisses, et pas des moindres. Le PSG pourrait quitter le Parc des Princes dans un avenir à plus ou moins court terme. Depuis plusieurs mois, Nasser Al-Khelaïfi menace de déménager si la Mairie de Paris refuse de lui vendre l'enceinte. « Paris mérite un meilleur stade. Ma première option est de ne pas bouger. Mais la ville de Paris nous pousse à déménager » avait déclaré le président du PSG en novembre dernier. Mais de son côté, Anne Hidalgo demeure toujours aussi inflexible, poussant le PSG à accélérer son départ.

Le PSG va déposer un dossier pour racheter le Stade de France

Selon les informations de L'Equipe, le PSG envisage très sérieusement de déménager au Stade de France situé à Saint-Denis. Un écrin valorisé à 647M€ par certains experts. Pour officialiser son intérêt, le club parisien devrait déposer un dossier le 27 avril prochain. Mais il ne devrait pas être le seul candidat au rachat. Une chose est sûre, cette décision ne devrait pas faire que des émules. Certains fans pourrait hausser la voix comme l'a fait Daniel Riolo sur les réseaux sociaux.

Riolo explose sur les réseaux sociaux