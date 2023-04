Affaire Galtier : France 98 prend position

Arnaud De Kanel

Depuis la divulgation d'un mail envoyé par Julien Fournier à INEOS, Christophe Galtier se retrouve plongé dans une polémique. L'entraineur du PSG est accusé de racisme et la justice s'est saisie du dossier. Le paysage footballistique français est invité à s'exprimer sur ce dossier, à l'image du champion du monde 98 Bixente Lizarazu.

En proie à une grosse crise sportive, le PSG est désormais plongé dans l'obscurité à cause d'une affaire concernant son entraineur Christophe Galtier. Le natif de Marseille se retrouve accusé de racisme lors de son passage à l'OGC Nice. L'affaire occupe le paysage médiatique ces derniers jours et les prises de paroles se multiplient. Après Laurent Blanc, un autre champion du monde 98, en la personne de Bixente Lizarazu, a réagi.

Il met fin à son calvaire et annonce un énorme objectif au PSG https://t.co/xAYncF5x5w pic.twitter.com/ZB5AKrvTzo — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

Blanc soutient Galtier

« À Paris, rien ne se fait comme ailleurs et je suis bien placé pour le savoir. C’est une mauvaise histoire. On va voir ce qui se passe. Christophe Galtier est un personnage que je connais depuis 40 ans. J’ai joué en équipe de France junior avec lui. Sincèrement, quand on me parle d’une personne raciste… je ne pense pas. On utilise beaucoup ce terme, et très vite d’ailleurs. On verra ce qu’il se passe, mais ça reste mon ami », avait déclaré Laurent Blanc vendredi soir au micro de Prime Vidéo après la victoire des siens à Toulouse. Autre héros de l'épopée de 1998, Bixente Lizarazu a commenté cette affaire.

«On attendra ce que cette enquête dira»