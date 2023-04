Le PSG frôle le fiasco, Galtier se lâche

Arnaud De Kanel

Bien aidé par l'expulsion prématurée et logique de Salis Abdul Samed, le PSG a pris le dessus sur le RC Lens dans ce choc comptant pour la 31ème journée de Ligue 1. Pour autant, les Parisiens auraient pu se faire rejoindre en seconde période et Christophe Galtier a tenté d'en expliquer les raisons.

En supériorité numérique et possédant trois buts d'avance à la pause, le PSG se diriger vers une victoire facile face au RC Lens. Mais encore une fois, les Franciliens sont retombés dans leurs travers en se relâchant considérablement. Christophe Galtier a cherché des explications à cette faillite collective, fort heureusement sans conséquences.

«J’aurais aimé que mon équipe soit plus sérieuse»

« Comment expliquer le visage du PSG en deuxième mi-temps ? Par le fait de penser que le match est plié, fini. J’aurais aimé que mon équipe soit plus sérieuse dans sa structure, maintienne le jeu de la première période, avec le bon équilibre et les intentions plus offensives. On s’est contenté de ne faire que des passes, il y avait peu de joueurs entre les lignes », a tout d'abord lâché le coach du PSG en conférence de presse. Il compte bien en reparler à son vestiaire.

«On doit rester sur le même rythme»