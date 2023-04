Le PSG a trouvé l'héritier de Galtier... grâce à Messi

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Christophe Galtier pourrait être remercié à l'intersaison. Pour pallier le potentiel départ de son entraineur, le club de la capitale pourrait faire appel à un ancien de la maison parisienne : Thiago Motta. En cas de retour au PSG, le technicien italien devrait avoir le respect du vestiaire, en particulier de Lionel Messi.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier (56 ans) a paraphé un bail de deux saisons. Engagé jusqu'au 30 juin 2024, le technicien français pourrait être chassé par sa direction plus tôt que prévu.

Thiago Motta connait parfaitement le PSG

Alors que les résultats du PSG laissent à désirer depuis le début de l'année 2023, Christophe Galtier pourrait être remercié à l'intersaison par les hautes sphères du club. D'autant qu'il est impliqué dans un scandale raciste avec l'OGC Nice. Et pour prendre la potentielle succession de Christophe Galtier, le PSG pourrait miser sur Thiago Motta, qui remplit déjà plusieurs cases.

Thiago Motta respecté par le vestiaire du PSG