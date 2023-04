Le Qatar attend du lourd pour le mercato, qui doit signer au PSG ?

La rédaction

Luis Campos avait débarqué au PSG pour apporter son expertise au président Nasser Al-Khelaïfi et le conseiller au mieux pour rebâtir l’effectif parisien. Le Qatar préparerait du lourd pour le mercato estival du PSG. Mais selon vous, qui doit venir à Paris ? C’est notre sondage du jour !

Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé la couleur en juin 2022 en tenant le discours suivant : après onze années de QSI, cette interview pour Le Parisien sonnait le glas de l’ère des strass et des paillettes au Paris Saint-Germain. Et à la tête du projet sportif pour le renouveau espéré au PSG ? Luis Campos a été sélectionné par les décideurs qataris et avec Christophe Galtier, qui a été nommé entraîneur, Campos devait former un tandem parfait pour remettre le PSG sur les bons rails.

Campos n’a pas donné satisfaction, le Qatar prépare du lourd pour le mercato

Cependant, de par son propre aveu en septembre dernier pour RMC , Luis Campos estimait déjà que le mercato estival opéré par le club et ce malgré les 6 recrues, n’était pas abouti et qu’il manquait une pièce du puzzle. Les résultats sportifs de cette année 2023 confirment la pensée de Campos et ont permis aux propriétaires du PSG de taper du poing sur la table. Selon Foot Mercato , Luis Campos serait attendu à Doha pour dessiner les contours de l’effectif du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine.

Ça chauffe sur le mercato du PSG, le Qatar donne son feu vert https://t.co/Cw8A5wYWi6 pic.twitter.com/jpaMXmPree — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

