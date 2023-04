Galtier va tomber de haut, le PSG et Mourinho préparent un gros coup

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Même si le PSG l’a emporté contre Nice et Lens et que le titre de champion semble quasiment acquis, Christophe Galtier ne devrait pas continuer avec le club de la capitale. Luis Campos pense à la suite et il s’intéresse notamment à José Mourinho, l’entraîneur de l’AS Roma. Néanmoins, aucun contact n’aurait été établi entre les deux parties.

Sauf grande surprise, Christophe Galtier ne devrait pas poursuivre l’aventure avec le PSG la saison prochaine. Les résultats ne sont pas au rendez-vous et quelques polémiques sont venues entacher son mandat, de quoi convaincre le PSG de stopper cette collaboration qui pourrait donc ne durer qu’une saison. Le Qatar pense déjà à son successeur et un nom revient de plus en plus.

Luis Campos pense à José Mourinho

D’après les informations de RMC Sport , Luis Campos apprécierait particulièrement le profil de José Mourinho. Les deux Portugais ont collaboré ensemble au Real Madrid et Campos ne dirait pas non à une nouvelle association dans une autre capitale. Après un épisode compliqué à Tottenham, José Mourinho est parti se relancer à l’AS Roma. 3ème du championnat et encore en lice en Ligue Europa, l’entraîneur pisté par le PSG a toutes les caractéristiques pour prendre la direction du club parisien.

Le PSG ne l’a pas encore contacté

Mais pour le moment, on semble encore loin d’un accord entre les différentes parties. Même si José Mourinho sera en fin de contrat avec l’AS Roma à l’issue de la saison, Luis Campos n’aurait toujours pas contacté l’entraîneur portugais. Le PSG se donne du temps, au cas où d’autres pistes se décantent dans le même temps. Mais si Paris veut vraiment faire venir Mourinho, Luis Campos ne devra pas tarder puisque la fédération brésilienne a également coché son nom en cas d’échec avec Carlo Ancelotti. Le ton est donné !