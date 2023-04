Neymar copié par une gloire du PSG, un miracle va se produire

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Lors de la célèbre remontada en 2017, Neymar, héros du match, avait posté une phrase devenue iconique sur ses réseaux sociaux. Thiago Silva, l’ancien du PSG, a fait la même chose avant le quart de finale retour entre Chelsea et le Real Madrid, vainqueur 2-0 à l’aller.

Le 8 mars 2017 restera à tout jamais une date inoubliable pour les supporters du PSG. Mais dans le mauvais sens du terme. Vainqueur 4-0 en huitième de finale aller, Paris était tombé de très haut en s’inclinant 6-1 sur la pelouse du FC Barcelone, une défaite sèche synonyme d’élimination. Quelques mois plus tard, Neymar, le principal bourreau du PSG ce soir-là, s’engagera avec le club de la capitale.

«1% de chance, 99% de foi»

Le Brésilien l’avait confié plus tard, ce moment reste l’un de ses souvenirs les plus marquants en tant que joueur. Avant la rencontre, Neymar avait posté une phrase qui a pris tout son sens une fois le match terminé. « 1% de chance, 99% de foi », lançait l’actuel attaquant du PSG sur son compte Instagram . Six ans après, cette phrase n’a pas été oubliée.

PSG : Un projet à 4,5Md€ tombe à l'eau https://t.co/guhSLwwSPZ pic.twitter.com/dkb7RD7b4r — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

Thiago Silva croit à l’exploit