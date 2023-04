Il interpelle le patron du PSG avant la «mort»

La rédaction

Grâce à sa victoire face au RC Lens le week-end dernier, le Paris Saint-Germain s'offre une fin de saison tranquille, avec huit points d'avance sur son dauphin l'Olympique de Marseille à sept journées de la fin. Mais la saison 2022-2023 ne restera pas dans les mémoires des supporters parisiens avec notamment les désillusions en Coupe de France et en Ligue des Champions où leur équipe a été éliminée à chaque fois lors des huitièmes de finale. Daniel Riolo, éditorialiste sur RMC attend des explications de la part de Nasser al-Khelaïfi.

A quoi les supporters du PSG peuvent-ils s'attendre la saison prochaine ? Chaque saison, l'impression de vivre les mêmes choses alors que des promesses sont faites. Dernière en date, la fin du bling-bling promise par Nasser al-Khelaïfi l'été dernier. En conséquence, un mercato estival et hivernal qui s'apparente largement à un échec et des humiliations européennes et nationales. Une situation difficile à vivre selon Daniel Riolo et qui pourrait conduire à la mort du club.

« Les supporters sont désœuvrés et attendent les mots du patron »

Dans l'émission l' After Foot diffusée sur les ondes de RMC , Daniel Riolo a eu des mots forts envers le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi : « Y’a rien qui va, les supporters sont désœuvrés et attendent les mots du patron. Mais le patron ne parle pas, il a dit quatre mots à Marca. Il ne dit rien, comme l’année dernière le silence total. L’année dernière c’était l’interview et la fin du bling-bling, cette année ça va être quoi ? Quel genre d’espoir il va vendre ? A quoi on va pouvoir tenter d’adhérer ? »

« Quand il n’y aura plus d’espoir, là ça voudra dire que le PSG sera mort »