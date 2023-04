Hakimi - PSG : Une énorme fake news révélée au grand jour

Thibault Morlain

Ces derniers jours, Achraf Hakimi s’est retrouvé au coeur d’un incroyable buzz sur les réseaux sociaux. Alors que le joueur du PSG est en pleine instance de divorce avec Hiba Abouk, une étonnante rumeur a circulé sur le net, relayant alors une manoeuvre du Marocain pour priver sa future ex-compagne de 50% de sa fortune. Mais voilà que tout serait faux…

En dehors des terrains, Achraf Hakimi connait des moments compliqués. Le joueur du PSG est toujours accusé de viol et en parallèle, il s’est séparé de sa femme, Hiba Abouk. Le divorce a d’ailleurs été demandé et cette séparation a fait énormément parler. En effet, sur les réseaux sociaux, une rumeur a relayé le fait qu’Hiba Abouk réclamait 50% de la fortune d’Hakimi, mais ce dernier avait tout mis au nom de sa mère, n’ayant donc officiellement rien qui lui appartient.

« Cette Fake News a été construite en 3 temps »

Alors que ça s’est enflammé à propos de cette manoeuvre d’Achraf Hakimi, tout cela ne serait en réalité qu’une fake news. Sur Linkedin , Omar El Adlouni, enseignant à La Sorbonne, a démonté cette information, expliquant : « Une Fake News prétendant qu'Achraf Hakimi aurait placé toute sa fortune au nom de sa mère pour ne pas la partager avec son ex-femme enflamme internet depuis le 13 avril. La légende raconte que l'ex-femme de Hakimi s'en serait rendu compte pendant l'audition devant le juge. Cette Fake News a été construite en 3 temps : 1 - Un compte Twitter ivoirien (env. 1/2 millions d'abonnés), réputé pour publier régulièrement des fake news, a monté cette histoire de toutes pièces. 2 - Elle est repartagée des milliers de fois d'abord sur Twitter, puis sur d'autres plateformes. 3 - Des sites qui se prétendent sérieux, comme marca(.)es, hespress(.com) ou goal(.)fr partagent cette information sur leurs sites et leurs pages sur les réseaux sociaux ».

« Pourquoi cette information ne peut-elle PAS être vraie ? »