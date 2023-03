PSG : Hakimi accusé de viol, sa femme sort du silence

Thibault Morlain

L'engouement médiatique est quelque peu retombé autour de cette affaire, mais Achraf Hakimi n'en reste pas moins toujours accusé de viol. Le joueur du PSG a d'ailleurs été mis en examen dans cette affaire. Alors qu'on attend de voir où l'enquête de la justice française mènera, voilà qu'Hiba Abouk, femme d'Hakimi, est sortie du silence.

Star du PSG, Achraf Hakimi s'est dernièrement retrouvé au coeur de la tempête. En effet, le Marocain a été accusé de viol par une jeune femme. La justice française s'est alors emparée du dossier et Hakimi a depuis été mis en examen. Jusqu'à présent, Hiba Abouk, femme du joueur du PSG, avait gardé le silence, mais voilà que ce lundi, elle a enfin pris la parole.

« Le père de mes enfants et moi avont pris la décision de mettre fin à notre relation »

C'est dans un communiqué rapporté par El Pais qu'Hiba Abouk a dit ce qu'elle avait sur le coeur. Confirmant notamment sa rupture avec Achraf Hakimi, elle a confié : « Aujourd'hui, je me sens obligé de rendre public ce communiqué pour pour manifester pour état d'esprit et clarifier en personne les mauvaises informations qui circulent. Et même quand le silence peut aider dans certains moments délicats, j'ai le besoin de m'expliquer afin de reprendre ma vie personnelle, publique et personnelle de la manière la moins novice et traumatisante possible, et surtout, en protégeant mes enfants qui son ma priorité absolue. La réalité est qu'il y a quelque temps, après avoir beaucoup réfléchi, le père de mes enfants et moi avons pris la décision de mettre fin à notre relation, bien avant les événements dans lesquels j'ai été impliquée médiatiquement et pour lesquels je suis étrangère ».

« Il faudrait que j'affronte cette ignominie »