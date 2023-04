Le PSG à la traîne sur le mercato, Neymar va enrager

Thomas Bourseau

Christophe Galtier ne devrait pas faire long feu au PSG et ne pourrait y rester la saison prochaine qu’à une seule condition selon la presse espagnole. Pour ce qui est de sa succession, le PSG n’aurait pas encore bougé alors que Neymar attendrait Luis Enrique.

L’avenir de Christophe Galtier s’écrirait plus qu’en simples pointillés du côté du PSG. Certes, le natif de Marseille dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024. Mais selon AS , Galtier pourrait l’honorer à son terme si et seulement si le Paris Saint-Germain échouait à mettre la main sur l’entraîneur adéquat cet été pour lui succéder.

Neymar veut Luis Enrique au PSG…

Dernièrement, l’éditorialiste Daniel Riolo faisait un point sur les ondes de RMC concernant la question de l’entraîneur au PSG. « Galtier tient bon parce qu’il n’y a pas de remplaçant. D’ailleurs il faut qu’ils fassent attention parce que dans les remplaçants potentiels, des mecs vont se recaser. Si Zidane dit encore non… On sait qu’il y avait une piste Motta. L’Inter va très probablement remplacer Simone Inzaghi et Motta est dans la liste ». D’après Riolo, Neymar militerait pour Luis Enrique, son ancien coach au FC Barcelone, en lieu et place de Galtier au PSG. « Neymar s’il reste va mettre la pression pour avoir Luis Enrique, parce qu’il le connaît ».

PSG : Zidane va sauver Galtier, le Qatar enrage https://t.co/eAZVzFwvru pic.twitter.com/kQS6pnIzla — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

…Paris n’a pas encore bougé ses pions pour Enrique ou n’importe quel autre entraîneur