Il rêve du PSG, Galtier peut trembler

L'avenir de Christophe Galtier est au cœur des débats après une saison poussive durant laquelle le PSG aura subi des éliminations précoces en Coupe de France et en Ligue des champions. Par conséquent, seulement un an après son arrivée, le natif de Marseille pourrait partir. Et José Mourinho aurait des vues sur son poste.

La première saison de Christophe Galtier n'aura pas été de tout repos. Et pourtant, tout avait plutôt bien débuté avec des premières prestations encourageantes dans le sillage d'un trio Messi-Mbappé-Neymar enfin efficace. Cependant, après la Coupe du monde, tout a dégénéré. Lionel Messi et Neymar ont baissé de régime et les défaites se sont enchaînées, ce qui a abouti à des éliminations en huitièmes de finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions. Pour couronner le tout, les accusations de racisme venues de Julien Fournier n'arrangent pas sa situation. Son avenir au PSG s'assombrit donc de jour en jour.

Campos au Qatar pour discuter de l'avenir de Galtier

Mais pour le moment, Christophe Galtier possède toujours un contrat qui le lie au PSG jusqu'en 2024. En attendant, d'après Foot Mercato , Luis Campos est attendu à Doha dans la semaine afin de discuter de la position de Christophe Galtier en vue de la saison prochaine et donc de prendre une décision définitive. Et surtout, acter le nom de son remplaçant si jamais il venait à être démis de ses fonctions.

Mourinho très chaud pour le PSG ?