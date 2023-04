«C’est catastrophique», il réclame la tête du boss du PSG

La rédaction

Les critiques se font de plus en plus nombreuses autour du Paris Saint-Germain, en dépit de la récente victoire face au RC Lens qui est un énorme pas en avant vers le titre. Christophe Galtier et Luis Campos sont pointés du doigt, mais de plus en plus de voix s’élèvent pour contester le président Nasser Al-Khelaïfi, en place depuis le début du projet QSI.

L’histoire se répète. Après chaque échec en Ligue des Champions, le PSG traverse la fin de saison comme un fantôme. Le lutte pour le titre a maintenu le suspens durant quelques semaines, mais désormais la Ligue 1 semble être promise à Christophe Galtier et ses hommes.

Al-Khelaïfi n’a plus la cote

Mais après ? Car si le départ de l’entraineur du PSG est de plus en plus évoqué, un changement plus profond est réclamé et les victimes pourraient être de taille, avec notamment le président de Nasser Al-Khelaïfi, qui a survécu à tous les échecs du projet QSI depuis son arrivée au club en novembre 2011.

« Tous les grands clubs qui réussissent ont un grand président »