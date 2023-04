Ces Ovni que Luis Campos aimerait récupérer au PSG…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En quête de renfort offensif, le PSG devrait, au moins, signer un attaquant lors de la prochaine fenêtre des transferts. Luis Campos tient déjà quelques noms qui pourraient faire partie de l'effectif parisien la saison prochaine. Mais le directeur sportif du PSG devra se contenter, cette fois-ci, d'une petite enveloppe.

Ils sont jeunes et talentueux, ils sont en train de réaliser une superbe saison avec leurs clubs respectifs. Les enchères risquent d'être élevées et leurs équipes ne les laisseront pas partir à moindre prix. Victor Osimhen (Napoli SSC), Rafael Leao (AC Milan) et Manuel Ugarte (Sporting CP) seront des joueurs courtisés à l'ouverture du prochain mercato. Le Paris Saint Germain qui cherche un attaquant pourrait-il assumer le prix d'un Victor Osimhen ou d'un Rafael Leao qui devrait atteindre les 100 millions d'euros ?

Osimhen, 130 millions ou rien

Le Napoli SSC a déjà fixé le prix de son joueur Victor Osimhen, pour s'attacher les services de l'international nigérian il faudrait minimum débuter les négociations à 130 millions d'euros, jusqu'à présent on ne sait pas de combien est le budget du Paris Saint Germain pour le prochain mercato mais comme nous l'avions indiqué, il ne faudra pas s'attendre à des folies comme lors des derniers marchés des transferts. Le départ de Messi et Neymar va pousser la direction du PSG à renouveler son attaque. Luis Campos, qui a recruté le joueur quand il était directeur sportif de Lille OSC, rêve de le faire venir au Paris SG mais voilà que les dernières rumeurs affirment qu'Osimhen pourrait signer au Bayern Munich cet été, il d'ailleurs la priorité de Thomas Tuchel, fraichement installé à la barre technique munichoise.

Campos veut retenter le coup Leao à 0 € !

Alors qu'il avait réussi à le faire venir à Lille OSC pour un montant de 0 euro à la fin de son contrat avec le Sporting Lisbonne, Luis Campos rêve de refaire le coup Rafael Leao, cette fois au Paris Saint Germain. Selon les informations de Calciomercato , le Paris SG tenterait de refaire le même coup qu'avec Gianluigi Donnarumma. Rafael Leao aime certes l'ambiance du club et de la ville mais ses exigences salariales sont au-dessus de ce que peut assumer le club, ce qui pourrait fortement porter préjudice à une prolongation. Son contrat arrive à terme dans un an, le Paris Saint Germain pourrait le faire signer dès le mois de janvier prochain. Reste à savoir si les dirigeants du club de la capitale se montreront patient d'ici là ou préféreront faire venir le joueur dès cet été à Paris.

Ugarte, une arrivée peu probable ?

Contrairement à Osimhen et Leao, l'arrivée du défenseur uruguayen, Manuel Ugarte, au Paris Saint Germain reste peu probable. En effet, le PSG tient déjà un nom en défense centrale il s'agit de Milan Skriniar et devrait aussi recruter son ancien joueur, libre cet été, Evan Ndicka. On imagine mal les dirigeants du Paris Saint Germain gaspiller une somme d'argent pour un secteur qui est déjà bien garni en nombre de défenseurs. La mission du prochain mercato sera donc de renforcer le secteur médian et offensif afin d'assurer une bonne saison 2023/2024.