Un joueur du PSG au cœur d’un énorme clash, il se fait tacler

Prêté par le PSG jusqu’à la fin de la saison, Leandro Paredes devrait revenir au PSG l’été prochain. Si les Bianconeri ont une option d’achat pour le recruter définitivement, ils n’auraient pas l’intention de l’activer. L’international argentin déçoit depuis son arrivée et s’est récemment attiré les foudres de son entraîneur Massimiliano Allegri. La presse italienne a eu des mots très durs pour qualifier le milieu de terrain âgé de 28 ans.

Le PSG risque de voir plusieurs joueurs partis en prêt lors du dernier mercato estival revenir à la fin de la saison. C’est notamment le cas de Leandro Paredes, envoyé à la Juventus. Comme l’indique la presse italienne depuis plusieurs mois, la Vieille Dame n’a pas l’intention de lever son option d’achat, qui s’élève à 22M€.

Clash entre Paredes et Allegri

D’autant plus que sa relation avec Massimiliano Allegri semble être de plus en plus conflictuelle. L’entraîneur de la Juventus et Leandro Paredes ont eu une altercation lors d’un entraînement la semaine dernière. Jeudi soir, lors du quart de finale de Ligue Europa contre le Sporting Portugal, l’Argentin a provoqué la colère du technicien italien. En effet, alors qu’il devait entrer en jeu, Leandro Paredes n’avait pas son maillot et a été contraint de retourner au vestiaire, ce qui a retardé les changements de la Juventus.

« Footballeur le moins présentable de l’histoire récente de la Juventus »