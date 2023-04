Un joueur du PSG au cœur d’un énorme clash, il lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Prêté à la Juventus jusqu’à la fin de la saison, Leandro Paredes devrait faire son retour au PSG l’été prochain. Les Bianconeri n’auraient pas l’intention de lever l’option d’achat de l’international argentin. Ce dernier a en plus eu une vive altercation avec son entraîneur lundi dernier. Présent en conférence de presse ce mercredi, Massimiliano Allegri s’est exprimé à ce sujet.

De retour en Serie A l’été dernier, Leandro Paredes espérait se relancer. Alors qu’il n’entrait pas dans les plans du PSG, l’international argentin a été prêté jusqu’à la fin de la saison à la Juventus. La Vieille Dame a même une option d’achat de 22M€ afin de recruter définitivement le milieu de terrain âgé de 28 ans, sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024. Cependant, comme l’indique la presse italienne depuis plusieurs semaines, les Bianconeri n’auraient pas l’intention de la lever.

Explication musclée entre Paredes et Allegri

Leandro Paredes est peu utilisé par Massimiliano Allegri et a perdu son calme lundi dernier à l’entraînement. En effet, la Gazzetta dello Sport indiquait que l’Argentin, très agacé, s’en est pris à son entraîneur, lui reprochant son faible temps de jeu. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que des tensions éclatent avec Leandro Paredes, qui serait assez isolé au sein du vestiaire de la Juventus. Présent en conférence de presse ce mercredi, en marge de la réception du Sporting Portugal jeudi en quarts de finale de la Ligue Europa, Massimiliano Allegri s’est exprimé sur son altercation avec le joueur prêté par le PSG.

« Les joueurs qui ne jouent pas tombent un peu dans la frustration »