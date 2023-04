PSG : Incroyable, il gâche un transfert à 22M€

Axel Cornic

Il devait être le numéro 6 capable d’enfin faire oublier Thiago Motta, mais Leandro Paredes n’a été qu’un énième flop du recrutement du Paris Saint-Germain. Acheté plus de 40M€ en janvier 2019, il a quitté le club lors du dernier mercato avec un prêt à la Juventus... où rien n'est pourtant allé comme prévu !

Un retour en Serie A semblait pouvoir faire le plus grand bien à Leandro Paredes. Plus dans les plans du PSG et barré par le recrutement de Luis Campos au milieu avec Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz, l’ancien de l’AS Roma a retrouvé le championnat italien sous les couleurs de la Juventus l’été dernier, mais n’a finalement pas réussi à se relancer.

Allegri avait insisté pour l’avoir l’été denier

La Gazzetta dello Sport revient ce mardi sur l’aventure turinoise de Paredes, qui avait assez bien débuté lors de l’été 2022. Face à la blessure de Paul Pogba et sa longue indisponibilité, Massimiliano Allegri aurait mis une énorme pression sur ses dirigeants, insistant sur le fait que le joueur du PSG était essentiel pour la Juventus. Il serait même allé à l’encontre de la volonté de certains, qui proposaient des solutions alternatives comme le jeu Nicolo Rovella.

Paredes victime des jeunes de la Juventus

Finalement, ce dernier a été prêté à Monza et Leandro Paredes est arrivé à la Juventus avec une option d’achat de 22M€ qui semblait assez simple à lever. Or, au fil de la saison le projet des bianconeri a totalement changé et il a été décidé en interne mettre en avant les jeunes talents du club, comme Nicolo Fagioli et Fabio Miretti. Ainsi, La Gazzetta assure que Paredes a été victime de l’explosion de ces jeunes joueurs, sans oublier le retour en forme de Manuel Locatelli et l’explosion d’Adrien Rabiot.

Un avenir décidé dès l’automne 2022

Parallèlement, la Juventus a vu une énorme chance se présenter. Même si l’élimination en Ligue des Champions dès la phase des poules a été un coup dur pour la Juventus, elle a présenté une échappatoire dans une opération Paredes qui semblait avoir tout du très mauvais coup. L’une des conditions posées dans les négociations avec le PSG était effectivement que la Juve se qualifie au moins pour les huitièmes de finale, mais cela n’a pas été le cas et dès l’automne 2022 un départ de l’Argentin semblait donc avoir été acté.

