Mercato : Catastrophe, seul Messi peut sauver le PSG

Axel Cornic

L’été 2023 pourrait être un tournant important pour la suite du projet QSI, avec le Paris Saint-Germain qui pourrait totalement changer de visage. Cela pourrait notamment passer par le départ d’un Lionel Messi en fin de contrat, ce qui pourrait d’ailleurs donner une plus grande marge de manœuvre au PSG sur le mercato.

C’est une grande nouvelle qui est arrivé pour le PSG, à seulement quelques semaines de l’ouverture du mercato. RMC Sport et L’Equipe ont en effet annoncé que le club de la capitale devrait être dans les clous du fair-play financier, alors que certains doutes subsistaient.

Messi - PSG : Nouvelle annonce de taille sur son transfert https://t.co/VB5PGDBMHo pic.twitter.com/d2w769AWRy — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

Le FPF ne va pas inquiéter le PSG

Grace à près de 800M€ de recettes enregistrées, le PSG pourrait donc avoir les mains libres du le mercato, qui s’annonce d’ailleurs très animé. Luis Campos aurait en effet déjà activé plusieurs pistes pour renforcer l’effectif parisien et il viserait notamment un numéro 6, un attaquant de pointe et un ailier droit.

Encore mieux avec la vente de Messi ?