PSG : Grande nouvelle pour ce transfert à 140M€

Amadou Diawara

En quête de renfort au milieu de terrain, le PSG voudrait s'offrir les services de Jude Bellingham lors du prochain mercato estival. Toutefois, le Real Madrid serait également sur les traces du crack du Borussia Dortmund. Mais heureusement pour le PSG, le club merengue ne serait pas prêt à répondre aux exigences du BVB.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a révolutionné son milieu de terrain. En effet, Luis Campos a bouclé les départs de Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye, Ander Herrera et de Julian Draxler, entre autres. En parallèle, le conseiller football du PSG a enregistré les signatures de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et de Carlos Soler. Malgré tout, Nasser Al Khelaïfi voudrait toujours renforcer l'entrejeu du PSG.

«Ils ne comprennent rien au football», il pousse un coup de gueule sur Messi et Mbappé https://t.co/r5VnKX6kvC pic.twitter.com/QyO0NFf9S6 — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

Un duel PSG-Real pour Bellingham

Tombé sous le charme de Jude Bellingham, Nasser Al-Khelaïfi aimerait boucler son transfert lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, le président du PSG a avoué qu'il était un grand fan du crack anglais de 19 ans pendant la Coupe du Monde. « Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable ! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club » , s'est enflammé Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, le patron du PSG serait en concurrence avec le Real Madrid sur ce dossier.

Le Real Madrid refuse de lâcher 140M€