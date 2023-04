Le PSG a trouvé son prochain buteur, un froid est jeté

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'été promet d'être agité au PSG. Les dirigeants envisagent de renforcer le groupe parisien, en recrutant, notamment, un avant-centre. Ces derniers jours, le nom de Randal Kolo Muani a été évoqué, mais la véritable priorité de Luis Campos serait Victor Osimhen. Ancien buteur du LOSC, l'international nigérian réalise une saison solide sous le maillot du Napoli.

Décrié ces derniers mois en raison de son bilan décevant au PSG, Luis Campos va obtenir l'occasion de se racheter. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 22 mars dernier, le conseiller sportif du club parisien devrait conserver son poste la saison prochaine et être en charge du prochain mercato estival parisien. Conscient des critiques sur son travail, mais surtout des lacunes de son équipe, le Portugais compte frapper fort en renforçant chacune des lignes, à commencer par le secteur offensif.

Osimhen, la priorité du PSG en attaque

Selon les informations d' As , le PSG aurait deux noms en tête : celui de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et de Victor Osimhen. A en croire le quotidien espagnol, l'attaquant nigérian du Napoli ferait office de priorité. Auteur de 21 buts et de cinq passes décisives en Serie A cette saison, le joueur de 24 ans pourrait retrouver, à Paris, Luis Campos, qui avait contribué à son arrivée au LOSC en 2019.

Le prix d'Osimhen pourrait refroidir le PSG