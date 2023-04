Le PSG a ciblé son prochain crack, Mbappé peut jubiler

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG aurait ciblé un ancien de la région parisienne. Natif de Colombes, Manu Koné est ciblé par le club de la capitale selon les informations exclusives du 10Sport.com. Agé de 21 ans, le milieu de terrain a de grandes chances de quitter le Borussia Mönchengladbach à la fin de la saison.

En charge du prochain mercato estival, Luis Campos aurait établi sa feuille de route. Le conseiller sportif du PSG envisagerait de renforcer chaque secteur de jeu en recrutant des joueurs, de préférence français. Ce mardi, As confirme la tendance et évoque les noms de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Khéphren Thuram (OGC Nice), mais aussi de Manu Koné. Un intérêt dévoilé par le 10Sport.com le 17 mars dernier.

Le PSG cible Manu Koné

Selon nos informations exclusives, le PSG a ciblé le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, qui pense sérieusement à quitter l'Allemagne en fin de saison. Mais pour l'heure, le club parisien n'est pas encore passé à l'étape supérieure car il n'est pas certain que le joueur corresponde au profil recherché dans l'entrejeu. Un secteur en grande difficulté cette saison malgré les arrivées de Vitinha, Fabian Ruiz et Renato Sanches lors du dernier mercato estival.

Manu Koné avait réagi sur l'intérêt du PSG