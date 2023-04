Miracle, une folie se prépare au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré ses pertes importantes lors des précédentes saisons, le PSG devrait disposer d’une marge de manœuvre plus importante sur le mercato, entrant désormais dans les clous du fair-play financier. Une grande nouvelle pour le club de la capitale, qui devrait échapper à d’éventuelles sanctions de la part de l’UEFA pendant plusieurs années.

C’est un bol d’air qui peut surprendre compte tenu des pertes importantes enregistrées par le PSG ces dernières saisons, et pourtant. Le Parisien et RMC annoncent que le club de la capitale devrait respecter le fair-play financier de l’UEFA, lui permettant d’agir plus librement sur le mercato. L’écurie parisienne s’apprête à attendre le cap des 800M€ de recette cette saison, et devrait souffler les années à venir.

Ça chauffe au PSG, il pousse une gueulante en interne https://t.co/z59jDGU1Ew pic.twitter.com/xOEbkEzyfw — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

Le PSG libéré du fair-play financier… jusqu’en 2026

Libre sur le mercato estival, le PSG devrait rester dans les clous du fair-play financier jusqu’en 2026 au minimum. La direction sportive du club sera donc libre de toute entrave durant les trois prochaines années, tout en devant surveiller sa masse salariale, qui pourrait être réduite avec le départ de Lionel Messi cet été.

Mercato actif à venir

Cet été, du sang neuf est attendu dans la capitale, et Luis Campos a déjà ciblé ses priorités. Le conseiller sportif du PSG attendrait notamment un défenseur central, un milieu de terrain, un ailier et un attaquant. De quoi prévoir un été mouvementé.