Mercato : Le PSG veut frapper fort, énorme coup en vue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Menacé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, le Paris Saint-Germain ne dispose pas de moyens illimités sur le mercato malgré la puissance économique du Qatar. Un problème en passe d’être réglé grâce à l’augmentation des recettes, permettant au club de la capitale de disposer d’une marge de manœuvre plus importante sur le mercato.

Les efforts, c’est bientôt terminé du côté du PSG. Malgré la puissance économique du Qatar, à la tête de l’écurie parisienne depuis 2011, Luis Campos n’a pas pu agir librement sur le mercato l’été dernier, la faute au fair-play financier mis en place par l’UEFA et à la masse salariale débordante du club causée par les contrats de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Un obstacle de taille pour le conseiller sportif du PSG, qui devrait être en mesure d’agir plus librement dans les prochains mois.

Ça chauffe au PSG, il pousse une gueulante en interne https://t.co/z59jDGU1Ew pic.twitter.com/xOEbkEzyfw — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

Le PSG pourra agir librement

En effet, RMC confirme que le PSG devrait entrer dans les clous du fair-play financier, de quoi permettre au club d’agir plus librement sur le marché des transferts sans risquer de nouvelles sanctions. Alors que des pertes colossales ont été enregistrées ces dernières saisons, le PSG s’apprête à atteindre le cap des 800M€ de recettes lors de cet exercice, grâce notamment à ses gains de billetterie et aux 200M€ apportés sur les trois prochaines années par le fonds d’investissement luxembourgeois CVC après la cession d’une partie de la société commerciale de la LFP, le PSG empêchant la plus grosse part des 1,5 milliard d’euros déboursés.

Pas de sanctions sportives