Mercato : Un gros flop du PSG poussé vers la sortie ?

Attiré au PSG par le tandem Galtier-Campos qui le connaissait de l’époque du LOSC, Renato Sanches n’a jamais réussi à trouver son rythme de croisière cette saison, enchainant pépins physiques et temps de jeu limité. Une tendance qui pourrait donc inciter le PSG à le pousser vers la sortie dès le prochain mercato estival.

Alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat avec le LOSC, Renato Sanches (25 ans) avait été recruté par le PSG l’été dernier pour venir garnir le milieu de terrain. L’international portugais, attiré pour 15M€, présentait l’avantage de déjà très bien connaître Luis Campos ainsi que Christophe Galtier, et c’est d’ailleurs le tandem qui avait privilégié cette option à Seko Fofana (RC Lens), profil jugé trop cher par le PSG.

Saison compliquée pour Sanches

Mais voilà, Renato Sanches ne compte au total que 22 apparitions (toutes compétitions confondues) cette saison sous le maillot du PSG (2 buts), et traverse une période assez compliquée. Eternellement miné par ses pépins physiques, l’international portugais ne parvient pas à enchainer, et son avenir au PSG paraît très incertain.

Un départ cet été ?