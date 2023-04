Le PSG prépare un transfert colossal, l'OM s'en mêle

Hugo Chirossel

À 19 ans, Jude Bellingham risque d’être une des attractions du prochain mercato estival. Le PSG ferait partie de ses prétendants et le Borussia Dortmund de son côté commencerait à lui chercher un successeur. Dans cette optique, le club allemand s’intéresserait à Anass Zaroury, un joueur qui serait également pisté par l’OM.

« Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable ! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club . » Dans un entretien accordé à Sky Sports pendant la dernière Coupe du monde, Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas caché son admiration pour Jude Bellingham.

Dortmund pense à Zaroury pour remplacer Bellingham

Comme l’indiquait Mundo Deportivo dernièrement, le PSG serait toujours intéressé par l’international anglais âgé de 19 ans, un dossier qui risque d’être très coûteux pour le club de la capitale. De son côté, le Borussia Dortmund aurait d’ores et déjà une petite idée de la manière dont il compte dépenser cet argent.

L’OM également sur le coup