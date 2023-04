L’OM patine, ils ont déjà la tête à un transfert

Thomas Bourseau

L’OM a brûlé deux jokers en Ligue 1 pour revenir sur le PSG et voit certains de ses cadres peiner à revenir à leur top niveau dont Jonathan Clauss et Matteo Guendouzi. Daniel Riolo explique qu’ils auraient déjà la tête au mercato.

L’OM s’était remis à espérer avant et après la trêve internationale du mois de mars avec les deux défaites consécutives du PSG, relançant ainsi le suspense pour la course au titre dans le sprint final. Néanmoins, l’OM reste sur deux matchs nuls concédés et le dernier en date étant celui à Lorient dimanche soir (0-0), reléguant l’OM à 8 points du PSG, leader de la Ligue 1.

Coup de moins bien pour Clauss et Guendouzi

À noter que certains joueurs cadres de la première partie de saison ont plus de mal depuis le retour de la Coupe du monde pour différentes raisons. Jonathan Clauss a pour sa part manqué le rendez-vous sous décision du sélectionneur Didier Deschamps et Matteo Guendouzi peine à retrouver son niveau après l’échec en finale face à l’Argentine selon Daniel Riolo qui s’est attardé sur les situations dimanche soir sur les ondes de RMC .

Frustré, Guendouzi lâche tout sur l’OM https://t.co/DoQVDVrCls pic.twitter.com/ieRZIe5kUL — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

Pour Riolo, Clauss et Guendouzi «ça fait quelques semaines qu’ils se demandent ce qu’ils doivent faire»