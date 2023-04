La presse italienne brise les rêves du PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Même si le PSG est allé s’imposer à Nice samedi dernier, le club de la capitale prépare la succession de Christophe Galtier qui n’a pas du tout convaincu cette saison. Thiago Motta est l’une des pistes de Paris mais la tendance actuelle serait qu’il reste à Bologne.

Grâce à sa victoire samedi dernier sur la pelouse de l’OGC Nice, le PSG s’est donné un peu d’air et a conservé ses six points d’avance sur le RC Lens. Un succès capital pour Paris qui recevra son dauphin samedi au Parc des Princes. Un nouveau choc qui s’annonce déterminant pour Christophe Galtier, toujours menacé malgré la victoire à Nice.

Thiago Motta futur entraîneur du PSG ?

Le PSG pense déjà à la suite et les dirigeants ont établi une short-liste d’entraîneurs. Parmi eux, on retrouve Thiago Motta. Le jeune coach de Bologne, qui réalise de très belles choses en Italie, a l’avantage de très bien connaître le PSG, lui qui a joué à Paris entre 2012 et 2018.

Bologne a l’avantage