PSG : Galtier pète un câble, ce n’est pas la première fois

Arnaud De Kanel

Christophe Galtier est connu pour son fort caractère. Plus que jamais sous pression au PSG à cause de ses résultats en dents de scie, l'entraineur a craqué ce samedi face à Nice et ça n'est pas sans rappeler des scènes dans le passé.

L'aventure de Christophe Galtier au PSG est très compliquée. Le caractériel marseillais a souvent pété les plombs dans le passé car il ne se laisse jamais marcher sur les pieds. Il a connu un épisode similaire ce samedi à Nice après une banderole et des chants insultants à l'encontre de sa mère.

OGC Nice-PSG : la banderole de trop

La tension était à son comble lors de la rencontre entre l'OGC Nice et le PSG samedi. Christophe Galtier faisait don grand retour à l'Allianz Riviera après avoir quitté les Aiglons pour reprendre le club de la capitale. Et l'accueil qui lui a été réservé a été très hostile. Une banderole a été déployée par les supporters niçois et elle insultait la mère de l'entraîneur natif de Marseille. Christophe Galtier s'est donc rendu au pied de La Tribune Sud au coup de sifflet final pour narguer les supporters. Il a également eu des échanges très froids avec Képhren Thuram, Dante et surtout Jean Clair Todibo ce qui a obligé Didier Digard à intervenir. Il s'est défendu de son comportement en conférence de presse « Pourquoi j’ai réagi comme ça ? Vous avez vu ? Vous avez entendu ? Ma maman a 83 ans et sort d’un cancer. Point à la ligne. Et si ces gens qui sont dans les tribunes voient des matchs de Coupe d'Europe, c’est grâce à mon travail de la saison dernière. Quoique les gens pensent, c’est notre travail de la saison dernière, avec le travail de Didier (Digard) qui fait qu’il y a encore des matchs de Coupe d'Europe à Nice » a répondu sèchement Christophe Galtier. Un nouveau clash pour un homme qui en a l'habitude.

Règlement de compte au LOSC

Les divorces se passent souvent très mal avec Christophe Galtier. En 2021, il souhaitait être libéré de son contrat par le LOSC pour pouvoir rejoindre l'OGC Nice. Or, Olivier Létang n'était pas de cet avis et l'histoire s'est très mal finie. Galtier est allé jusqu'à régler ses comptes dans La Voix du Nord . « Je pensais honnêtement, ou naïvement, ou c’est peut-être mon côté humain, partir plus facilement avec tout ce que l’on avait fait dans le club, ce qu’on laissait en termes de valeur ajoutée pour l’effectif, avec un titre de champion. Et sur ça, je lui en veux ! Alors il est content, il a obtenu une indemnité. Merci Jim Ratcliffe, merci l’OGC Nice. Il a eu la sensation d’être passé pour le président qui vendait un entraîneur. Pour l’institution. Mais il n’en a rien à foutre de l’institution. Il faut que tous les gens du Nord le sachent. Il ne pense qu’à sa gueule », lâchait-il.

L'affaire Sala