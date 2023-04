PSG : Transfert déjà annoncé pour Kylian Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse espagnole, le Real Madrid n'aurait pas oublié Kylian Mbappé et l'inverse se vérifie également. Le joueur du PSG serait en contacts réguliers avec le club espagnol, qui surveillerait de près sa situation. Dans les prochains mois, la formation merengue pourrait lancer son offensive et tenter de mettre la main, une nouvelle fois, sur l'international tricolore.

L'année 2022 a été marquée par le feuilleton Kylian Mbappé. Pendant de longs mois, le joueur français a oscillé entre une prolongation et un départ avant de finalement étirer son bail jusqu'en 2024 avec le PSG. Un échec de taille pour le Real Madrid, qui pensait, enfin, mettre la main sur Mbappé. Mais ce ne serait que partie remise. Selon Mario Cortegana, le club espagnol ambitionne toujours de s'attacher les services du champion du monde 2018. Et ce n'est pas les récentes critiques de Mbappé adressées au PSG sur Instagram qui le feront changer d'avis.

Le rendez-vous est pris dans le dossier Mbappé

« Cela ne l'avantage pas. Au Real Madrid, on lui a dit qu'il devait redevenir un joueur de football au niveau de ce genre de choses. Je ne pense pas que ce soit positif s'il veut signer. Je pense aussi que, le moment venu, le Real Madrid fera tout ce qu'il faut. Comme à l'époque où l'on signait David Beckham et où l'on savait qu'il était parfois plus une multinationale du marketing qu'un footballeur dans certains domaines. Quand la porte s’ouvrira avec Mbappé, Madrid dira : 'Mieux vaut avoir cet idiot que quelqu'un d'autre', parce qu'en termes sportifs, ce sera rentable pour eux » a déclaré le journaliste de The Athletic lors du podcast Four Amigos.

Les contacts seraient réguliers entre les deux parties.

Malgré sa prolongation au PSG en mai 2022, Mbappé a gardé contact avec le Real Madrid. Les deux parties évoqueraient régulièrement leur situation et la possibilité d'un transfert. Ce ne sera visiblement pas pour cet été, le PSG ayant fermé les portes à un départ. Mais alors que le joueur voit son contrat expirer en 2024, le Real Madrid pourrait avoir l'occasion de se venger.