«Mieux vaux avoir cet idiot», la confidence hallucinante du Real Madrid avec Mbappé

Malgré sa prolongation au PSG en mai 2022, Kylian Mbappé serait, toujours, un objectif pour le Real Madrid. Le club espagnol attendrait le bon moment pour passer à l'action dans ce dossier, même si l'attitude du joueur parisien pourrait refroidir les dirigeants merengue selon Mario Cortegana, journaliste pour The Athletic.

Le feuilleton Kylian Mbappé est destiné à redémarrer. Dès cet été ? Le PSG ne l'espère pas et n'a pas l'intention de le laisser filer, malgré les récentes tensions, qui ont pollué son actualité. Jeudi dernier, le joueur de 24 ans s'en était pris publiquement à son club après la diffusion d'une vidéo le mettant en avant. « Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain » avait pesté l'international français sur Instagram. Un épisode, surveillé de près en Espagne, notamment au Real Madrid. La formation merengue reste aux aguets et envisagerait toujours de recruter Mbappé.

Le Real Madrid irrité par Mbappé ?

Mais selon Mario Cortegana, l'attitude de Mbappé ne joue pas en sa faveur. « Cela ne l'avantage pas. Au Real Madrid, on lui a dit qu'il devait redevenir un joueur de football au niveau de ce genre de choses. Je ne pense pas que ce soit positif s'il veut signer » a déclaré le journaliste de The Athletic. Mais pas de quoi remettre en cause l'offensive programmée par la formation merengue .

