Le cas Mbappé devient une affaire d’état, l’annonce folle

Jules Kutos-Bertin - Journaliste

En mai dernier, après des mois de négociations, Kylian Mbappé a décidé de prolonger son contrat avec le PSG, refusant ainsi le Real Madrid, son club de cœur. Un dossier dans lequel les dirigeants parisiens ont été aidés par Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, le président de la République et l’un de ses prédécesseurs. Les JO 2024 faisaient partie des pourparlers.

Le PSG le sait, il a sûrement le meilleur joueur du monde dans son effectif avec Kylian Mbappé. C’est d’ailleurs pour cette raison que le club de la capitale n’a pas hésité à dégainer un salaire historique l’été dernier pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG.

Macron et Sarkozy ont discuté avec Mbappé

Mais dans ces négociations, Paris n’était pas seul. Selon les informations de The Athletic, Mbappé, qui a le statut de « trésor national » en France, aurait discuté avec le président de la République Emmanuel Macron mais aussi Nicolas Sarkozy, l’un de ses prédécesseurs, lors des pourparlers pour sa prolongation au PSG.

Les JO en ligne de mire

Autre détail, les Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu à Paris. Le PSG le sait et la France encore plus, Kylian Mbappé souhaite disputer ce tournoi historique dans son propre pays. Et le faire en étant un joueur du PSG était l’objectif des dirigeants parisiens mais aussi de certains politiciens.