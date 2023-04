Le PSG veut régaler Mbappé, un transfert à la Messi annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Lionel Messi, un autre dossier pourrait donner du fil à retordre au FC Barcelone, celui d'Ousmane Dembélé. Lié au club catalan jusqu'en juin 2024, l'international français est très loin d'une prolongation, ce qui inquiète ses supérieurs, qui pourrait le voir partir libre à l'issue de son contrat. Le PSG serait très intéressé par le champion du monde 2018.

Les priorités du PSG pour cet été ont été définies. Après Milan Skriniar, le club parisien envisagerait de recruter un attaquant, une sentinelle, mais aussi un ailier, capable de joueur aussi bien à droite qu'à gauche. Pour renforcer ce secteur, le nom d'Ousmane Dembélé, proche de Kylian Mbappé, a été annoncé par divers médias espagnols.

🔴🔵 L’été s’annonce mouvementé au #PSG, avec Luis Campos aux manettes comme révélé par @le10sport, et confirmé par @LEquipe et @GoalFranceLe Portugais multiplie les pistes en vue du mercato. Les priorités sont fixées, et les premiers noms connus📝⬇️ https://t.co/IPJaPQoAI7 — Bernard Colas (@BernardCls) April 8, 2023

Dembélé ne parvient pas à prolonger

Et ce dossier pourrait bien prendre de l'épaisseur dans les prochains mois. Lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2024, Dembélé ne parvient pas à se mettre d'accord avec ses dirigeants et serait encore loin d'une prolongation selon les informations de Sport . Un dossier, qui inquiète le Barça.

Un scénario à la Messi envisagé ?